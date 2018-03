`Schuldhulpverlening moet veel beter`

Den Haag. Gemeenten moeten mensen met schulden beter gaan helpen. Staatssecretaris Aboutaleb (Sociale Zaken, PvdA) wil daartoe wettelijke eisen gaan stellen. Dat heeft hij gisteren, samen met minister Bos (Financiën, PvdA), geschreven aan de Tweede Kamer. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat in slechts een kwart van de gevallen de schuldhulp een oplossing biedt. Vaak willen schuldeisers niet meewerken of haken schuldenaren af.