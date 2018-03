Sarkozy: actie tegen Somalische piraten

De Franse president Nicolas Sarkozy heeft opgeroepen tot „internationale mobilisatie” tegen de hand over hand toenemende piraterij voor de kust van Somalië. Sarkozy’s oproep komt nadat Franse speciale eenheden voor de tweede keer binnen een half jaar Franse gijzelaars hebben bevrijd uit de handen van Somalische piraten.

Sarkozy zei vanochtend dat de piraterij bij Somalië is uitgegroeid tot „een ware criminele industrie”. De piraten, die profiteren van de wetteloosheid in Somalië en doorgaans uit zijn op flinke sommen losgeld, houden momenteel meer dan tien schepen met in totaal meer dan honderdvijftig opvarenden vast. Het Internationaal Maritiem Bureau in Kuala Lumpur maakte vanochtend nog bekend dat piraten in de Golf van Aden een schip met 22 opvarenden uit Hongkong hebben gekaapt.

Franse speciale eenheden bevrijdden vannacht twee Franse gijzelaars uit handen van piraten in de semi-autonome regio Puntland in het noorden van Somalië. Volgens een verklaring van het Elysée is daarbij één piraat om het leven gekomen en zijn er zes gevangengenomen. De bevrijdingsactie werd uitgevoerd vanaf een Frans fregat in de buurt, dat deel uitmaakt van de internationale anti-terreuroperatie Enduring Freedom.

De twee Fransen, een man en een vrouw, verkeren volgens de verklaring in goede gezondheid. Zij werden op 2 september overmeesterd toen zij met een klein zeiljacht door de Golf van Aden voeren. Zij werden door de kapers aan wal gebracht in Puntland.

De piraten eisten, behalve losgeld, de vrijlating van zes collega-piraten die in april door Franse commando’s werden gearresteerd op Somalisch grondgebied nadat zij, in ruil voor losgeld, dertig opvarenden van een Frans zeiljacht hadden vrijgelaten. De zes nieuwe arrestanten worden eveneens naar Frankrijk overgebracht, waar ook hen een proces wacht.

Sarkozy riep vanochtend op tot de oprichting van een „politie voor de zee”. Juist gistermiddag zetten de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU een eerste stap richting een Europese marinemissie voor de kust van Somalië. In Brussel wordt een klein centrum opgezet voor de coördinatie van bestaande surveillancemaatregelen in de zeeën bij Somalië. Later dit jaar volgt mogelijk een missie met fregatten. Spanje en Frankrijk, landen met tientallen vistrawlers bij Somalië, hebben hier eerder al op aangedrongen. (AFP, Reuters)