Ter verdediging van Mohammed Enait: de rechter heeft het wel steeds over een zitting. „De zitting is geopend.” „De zitting is gesloten.” „De zitting is geschorst”.

Durf dan nog maar es op te staan.

Nee, natúúrlijk moet Enait opstaan als de rechter binnenkomt. Want de rechter is een gezagsdrager wiens autoriteit bestaat bij gratie van onze erkenning ervan. Opstaan is een ritueel waarmee die erkenning wordt getoond – en wie het gezag van de rechter niet erkent, kan geen advocaat zijn.

Niet dat ik een rituelenfetisjist ben. Integendeel, van de meeste rituelen snap ik niks. Neem dat jaarlijkse feestje dat vandaag gevierd wordt: Prinsjesdag. Overal mannen in pak en vrouwen in cocktailjurkjes omdat de minister van Financiën de begroting rond heeft gekregen. Ik kan me vergissen hoor, maar is dat niet gewoon z’n werk? Dat zou ik ook wel willen: dat de voltallige NRC-redactie zich iedere dinsdag tenue de ville op kantoor verzamelt om te zien hoe ik in een koffertje mijn column kom binnendragen.

„Hij is weer af, jongens. 350 woorden, op de kop af.”

„Hé, wacht es, stond die niet vorige week al in de krant?”

„Echt waar? En ik had nog zo gezegd: onder embargo!”

Alle euforie daargelaten: wat we vandaag eigenlijk vieren zijn loze beloften. Beloften als ‘een concurrerende kenniseconomie’. Ik tel tot nu toe drie wapenfeiten: een miljardje extra voor de leraar, een intakegesprek voor de aspirant-student en een studieverbod voor Iraanse techneuten, die volgens Harvard en Oxford tot de meest getalenteerden ter wereld behoren. En hoe staat het met ‘groen en duurzaam’? Ik herinner me een vliegtaks die passagiers én vliegmaatschappijen van Schiphol heeft verjaagd, een slurptaks die ‘hybride’ SUV’s goedkoper heeft gemaakt, en een verpakkingstaks die, ehm, nou ja, verpakkingen taxt. Emancipatie misschien? Voorlopig resultaat: een recordaantal meldingen van homodiscriminatie, een chronisch tekort aan vrouwelijke bestuurders en een subsidie op de kinderopvang die werd teruggeschroefd zodra ze een succes bleek. Integratie dan? Ach ja, Mohammed Enait heeft tenminste wél gestudeerd.

Premier Balkenende zal straks wel weer zeggen dat we „optimistische kunnen zijn, toch?!” Ook dat begint een ritueel te worden.

Rob Wijnberg