Richard Wright overleden

Toetsenist Richard Wright, een van de oprichters van de psychedelische rockband Pink Floyd, is gisteren overleden. Hij is 65 jaar geworden. Wright leed aan kanker.

Wright vormde in 1965 Pink Floyd, samen met onder anderen Roger Waters en Nick Mason. In 1973 bracht de band het inmiddels klassieke album Dark Side of the Moon uit. Van dit album werden meer dan veertig miljoen exemplaren verkocht. Wright schreef de nummers The Great Gig In The Sky en Us And Them.

Gitarist Dave Gilmour wees er gisteren op dat de invloed van de toetsenist/zanger vaak werd onderschat. „Hij trad niet op de voorgrond, maar zijn soulvolle stem en spel waren vitale, magische onderdelen van het zo herkenbare Pink Floyd geluid.”

Na ruzies in de band moest Wright het veld ruimen. Aan het album The Final Cut (1983) deed hij niet mee. In 1985, toen Roger Waters de band de rug had toegekeerd, trad Wright weer toe tot Pink Floyd. In 2005 stond de band voor het eerst in 25 jaar weer samen op het podium, tijdens het liefdadigheidsconcert Live 8 in Londen. (AP/BBC)