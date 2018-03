MILAAN. De Italiaanse wielerbondscoach Franco Ballerini heeft Danilo Di Luca buiten de selectie voor het wereldkampioenschap in Varese gehouden. Ballerini kiest voor titelverdediger Paolo Bettini. Di Luca won vorig jaar nog de Giro, maar kwam vervolgens in opspraak wegens een dopingzaak. Hij is niet de enige renner van naam die afviel, ook Filippo Pozzato blijft thuis.