Relaxte rap van Jeezy

Young Jeezy – The Recession

De kans op een zwarte president lijkt de hiphopmiljonairs politiek wakker te hebben geschud. Het aantal nummers met ‘president’ in de titel (in dit geval My president) neemt exponentieel toe, maar de inhoud laat vaak nog te wensen over.

Zo rapt Young Jeezy in het refrein van zijn presidentiële ode: „Mijn president is zwart, mijn Lamborghini is blauw en ik mag verdoemd worden door God als mijn wieldoppen dat niet ook zijn.” Diep.

Na twee extreem loom gerapte albums vanuit het perspectief van een immens tevreden cokedealer, is diepgang het laatste wat we van de ontspannen rapper verwachten. Belangrijkste pluspunt van Young Jeezy’s relaxte rapstijl zijn de woorden die hij seminonchalant tussen zijn zinnen propt. Dat werkt alleen een beetje raar wanneer hij zegt dat niemand werk heeft, en dat karakteristiek laat volgen door: „Ha! Ha!”

De muziek voor bij de recessie klinkt weer prettig dramatisch, met synthesizertapijten, roffelende snaredrums, ritselende hi-hats en hier en daar wat schetterend koper. Jeezy is heerlijk aan het opscheppen op de blazende clubtrack Who dat, en zijn raspende rauwe stem past verrassend goed bij meer soulvolle tracks als Circulate en Everything.

De vaak monotone refreinen onderstrepen onbedoeld zijn beperkingen als formulerapper waar de creatieve rek zo langzamerhand wel uit lijkt.

Saul van Stapele