Reed Elsevier mag Choicepoint kopen

Londen, 16 sept. Uitgeversconcern Reed Elsevier heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse toezichthouder om Choicepoint over te nemen. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend. Reed betaalt 4,1 miljard dollar (2,8 miljard euro) voor het Amerikaanse bedrijf, dat data levert voor risicomanagement bij verzekeraars. Choicepoint telt 5.500 mensen en is genoteerd aan de beurs van New York. Vorig jaar boekte het bedrijf een omzet van bijna 1 miljard euro. Reed Elsevier wil zich de komende jaren meer richten op handel in data en minder afhankelijk worden van de advertentiemarkt.