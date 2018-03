Radioactieve stof kan buiten Petten worden gemaakt

Rotterdam, 16 sept. Er is een alternatieve bereidingswijze gevonden voor de radioactieve stof technetium-99m waaraan op dit moment zo`n schreeuwend tekort is. De Delftse radiochemicus en hoogleraar H.Th. Wolterbeek heeft er octrooi op aangevraagd. Technetium-99m is een zwakke gammastraler die zeer veel wordt gebruikt in kanker-diagnose. Tc-99m ontstaat door verval uit het radioactieve molybdeen-99 dat in Petten wordt teruggewonnen uit de verspleten splijtstof van de hoge fluxreactor. Deze ligt ongepland stil vanwege een klein mechanisch defect. Wolterbeek ontdekte dat molybdeen-99 ook is te produceren uit gewoon, natuurlijk molybdeen-98 door dat in een kernreactor met neutronen te bestralen. Het gewenste Mo-99 zondert zich makkelijk van de uitgangsstof af. Groot voordeel van het proces is dat de gevaarlijke splijtstofstaven niet hoeven te worden opengebroken.