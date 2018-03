Radio Voorkeur

Kunststof. Peer Ulijn, verslaggever bij het Journaal, schreef een boek over zijn woonplaats: Ik woon in Almere. Er zijn tijden geweest dat mensen dat liever stilhielden, maar Almere beweegt zich langzaam maar zeker richting hip en dat vinden niet alleen de Almeerders. Radio 1, 19.04-20.00u.

De Avonden. Gesprek met Roman Koot, een van de schrijvers van een boek over het Utrechtse grafisch gezelschap De Luis, waaraan het Rembrandthuis een expositie wijdt. Leden van dit gezelschap waren onder anderen de surrealist J.H. Moesman en tekenaars als Jaap Hillenius en Peter Vos. Regisseur Elsbeth Dijkstra vertelt over haar eerste documentaire in 1999 waarbij alles fout ging. Astrid Lampe vertelt over haar nieuwe dichtbundel Park Slope. Radio 6, 20.02-22.00u.

Casa Luna. Ghislaine Plag praat met Hans Kamps, voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen en Kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Op Prinsjesdag becommentarieert Hans Kamps de gepresenteerde plannen en zet zijn visie op jeugdbeleid uiteen. Hij waarschuwt voor de problemen van jongeren, ‘een bom onder de samenleving’. Radio 1, 0.02-0.45u.