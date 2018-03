Providers nemen blokkade sites met kinderporno over

Den Haag, 16 sept. Internetaanbieders gaan gezamenlijk proberen kinderporno te blokkeren. Ze zullen dat doen op basis van een zwarte lijst van te weren websites, die door een onafhankelijke stichting wordt opgesteld en bijgehouden. De providers en de stichting nemen daarmee samen het werk over dat de overheid nu nog via het Korps landelijke politiediensten (KLPD) doet. Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) kondigde dat gisteren aan in een brief aan de Tweede Kamer, die er al tijden op aandringt dat alle providers kinderpornosites blokkeren. Uit onderzoek in opdracht van het wetenschappelijk onderzoeksbureau (WODC) van Justitie blijkt dat het KLPD niet bevoegd is om websites met kinderpornografisch materiaal te laten blokkeren. De overeenkomst die het KLPD daarover met UPC, Scarlet en Kliksafe had gesloten, is volgens de onderzoekers niet rechtsgeldig. De minister past het beleid daarom aan.