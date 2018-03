Pro-westerse regeringscoalitie Oekraïne gevallen

Kiev, 16 sept. De pro-westerse regeringscoalitie in Oekraïne is er niet in geslaagd om de politieke crisis te bezweren. Dat heeft de Oekraïense voorzitter van het parlement vandaag bekendgemaakt. Binnen dertig dagen moet nu een nieuwe coalitie worden gevormd. Als dat niet lukt, moeten nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. De crisis tussen de partijen die Europese integratie nastreven en partijen die meer Moskougezind zijn, begon toen leden van de partij van de pro-westerse president Joesjtsjenko twee weken geleden uit de coalitie stapten. Dat gebeurde nadat wetgeving was aangenomen die zijn macht drastisch inperkte. Joesjtsjenko is verwikkeld in een machtstrijd met zijn rivaal, premier Timosjenko.