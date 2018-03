Plasterk: kunst 14 miljoen extra

Er komt 14,2 miljoen extra voor de kunst in Nederland. Dat heeft minister Plasterk (Cultuur) vandaag bekend gemaakt.

Plasterk stelt 7,2 miljoen extra beschikbaar voor kunstinstellingen in de basisinfrastructuur. Daarvan gaat vier miljoen euro extra naar instellingen in de Randstad. Voor instellingen in de regio is er 3,2 miljoen.

Toch hebben de instellingen in de regio het meeste baat bij de verandering. De Raad voor Cultuur, adviesorgaan van de minister, had namelijk in tweede instantie subsidieverhogingen teruggedraaid, omdat de Raad meer geld had gevraagd dan de minister ter beschikking wilde stellen. Nu er toch extra geld is, krijgen instellingen in de regio die het goed deden en in het eerste advies van de raad een verhoging was voorgespiegeld, alsnog voor de volle honderd procent dat bedrag.

Kunstinstellingen in de Randstad die het goed deden en daarvoor door de raad werden beloond, krijgen nu van Plasterk dertig procent van de door de raad aanvankelijk geadviseerde verhoging.

Sectorinstituten krijgen 0,7 miljoen extra. Voor de rijksmusea komt 2,3 miljoen per jaar meer beschikbaar. Voor internationale excellentie komt er 4 miljoen bij. Dit geld zal gaan naar instellingen van grote internationale betekenis, zoals het Koninklijk Concertgebouworkest.

De genoemde bedragen bevestigen het nieuws dat de afgelopen weken naar buiten kwam. Eind augustus liet minister Plasterk al weten dat hij een door het CDA ingediende, en door de Kamer breed gesteunde motie voor meer aandacht en geld voor de regio graag wilde uitvoeren. Het bedrag van 14,2 miljoen is ruim de helft van de 26 miljoen die volgens de Raad voor Cultuur extra nodig was. In een eerste reactie in mei liet Plasterk nog weten dat er zeker geen geld bij zou komen.