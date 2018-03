Persstemmen

Regels zinloos

„[...] Er zullen hernieuwde oproepen komen tot meer regulering en dat is begrijpelijk. Maar het is naïef om te denken dat de regels voor de hand liggen. De mislukkingen van het financiële stelsel strekken zich uit van slecht bestuur tot foute marktprikkels en van incompetent risicomanagement tot dwaze strategieën en zijn dus zo wijdverbreid dat coherente nieuwe regels onmogelijk zijn op te stellen.

Het waarschijnlijke resultaat is dat strikte kapitaaleisen zullen worden opgelegd om de risico’s te beperken. Als dat zo is, zal het banksysteem meer lijken op dat van de jaren zestig – een openbare nutsvoorziening met weinig risico en een lage opbrengst. De ambitieuzen en hebzuchtigen zullen zonder twijfel zoeken naar meer opwindende jachtgronden met hedgefondsen en private-equitygroepen. Vooralsnog is het berekende risico dat het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft genomen, evenwichtiger dan dat van een banksysteem dat wordt vergiftigd door financiële reddingsoperaties [...].”

(Financial Times)

Staat deed mee

„[...] Het ligt voor de hand om dit aan het mislukken van de markt te wijten. Maar in de financiële wereld reageert niet alleen de markt – de staat ordent en reguleert mee. Het was het politieke doel om uit Amerika een land van huiseigenaren te maken. Politici hebben hiervoor de hypotheekfondsen Fannie en Freddie uitgevonden. Beide zijn door belastingvoordelen en staatsgaranties zo groot geworden dat ze niet konden omvallen. De Amerikaanse centrale bank speelde mee, ze opende de geldsluizen en zorgde voor recordlage renten. Zo gauw de storm is gaan liggen, zal men over de spelregels praten. Grootte of netwerkpositie van banken mag niet langer automatisch de overname van het risico door de staat rechtvaardigen. De kosten mogen eenvoudig niet worden gesocialiseerd. En centrale banken mogen niet langer hun ogen sluiten voor opgeblazen prijzen in vermogensmarkten, maar moeten vroeger ingrijpen in plaats van aan het eind de rekening op kosten van de gemeenschap over te nemen.” [...]

(Frankfurter Allgemeine)

Dwanghuwelijk

„[...] Dit betekent niet dat iedereen een wanordelijke instorting moet verwelkomen. Een groot deel van het sturen in een financiële crisis bestaat uit het oplossen van bankproblemen voor ze uitgroeien tot paniek. Een gedwongen huwelijk (met een andere bank, red.) zou beter bestuur zijn, zij het dat de aandeelhouders van Lehman dan de kosten van het wanbestuur van het bedrijf op zich moeten nemen. Zij hebben geprofiteerd van de beleggersmanie, net als de managers van Lehman die eruit moeten worden gezet. Het ministerie van Financiën en de centrale bank kunnen voor dit soort zaken zorgen zonder dat ze daar belastinggeld voor inzetten.”

(Wall Street Journal)

Minder bonussen

„[...] Zodra de crisis ten einde is, moet het functioneren van het stelsel in zijn geheel worden nagezien. De verleiding is dan groot om het duizenden bladzijden tellende boek van regels nog dikker te maken. Maar heil is eerder te verwachten van een wijziging van de praktijk bij banken zoals bijvoorbeeld een rigoureuze beperking van de bonussen en van de totaal onredelijke prikkels die speculatie en financiële ‘creativiteit’ of de massale verkoop van financiële producten zonder onderscheid tussen klanten bevorderen. Sommigen financiële instellingen zijn begonnen met het aanpakken van de problemen. Is dat het begin van wijsheid?”

(Le Figaro)