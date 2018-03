Pensioenfondsen kopen op grote schaal aandelen bij

Amsterdam, 16 sept. Nederlandse pensioenfondsen hebben in het tweede kwartaal voor een recordwaarde van 12 miljard euro aan aandelen gekocht. Voor meer dan de helft ging het om Amerikaanse aandelen. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Behalve aandelen schaften de pensioenfondsen ook op grote schaal beleggingsfondsen en obligaties aan. Aankopen in fondsen (aandelen- en obligatiefondsen) bedroegen 7 miljard euro, evenveel als in het eerste kwartaal. Aan geldmarktpapier en obligaties kochten pensioenfondsen in totaal 3 miljard euro.