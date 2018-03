Paralympics: goud voor De Koning en Homan/Walraven

PEKING. De Nederlandse paralympische ploeg heeft gisteren opnieuw twee gouden medailles gewonnen. Zwemster Mirjam de Koning behaalde op de 50 meter vrij haar tweede titel na het goud op de 100 meter rugslag. Ze zegevierde in een wereldrecord van 35,60 seconden. Rolstoeltennisster Korie Homan won samen met Sharon Walraven het dubbelspeltoernooi. In de finale van het dubbelspel nam Homan revanche op Esther Vergeer, van wie ze eerder de finale van het enkelspel verloor, door haar en haar partner Jiske Griffioen met 2-6, 7-6 en 6-4 te verslaan. Bij de mannen won Robin Ammerlaan het zilver. Hij verloor in de finale van de Japanner Shingo Kunieda in twee sets: 3-6 en 0-6. Nederland heeft nu in totaal 22 medailles: 5 gouden, 10 zilveren en 7 bronzen. Daarmee staat de equipe in het medailleklassement op de achttiende plaats.