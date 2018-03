Overige films

The Last Shot (Jeff Nathanson, 2004, VS). Satirische komedie zou overdreven versie voorschotelen van authentieke geschiedenis. FBI-agent Alec Baldwin doet in de jaren tachtig van de vorige eeuw alsof hij een film produceert en huurt werkloze regisseur Matthew Broderick in, enkel om een paar in Hollywood opererende maffiosi erin te luizen. Veronica, 20.30-22.20u.

Someone Like You... (Tony Goldwyn, 2001, VS). Komedie waarin columniste Ashley Judd door haar minnaar aan de kant is gezet, liefdesverdriet heeft en een onderzoek begint naar mannelijk gedrag. Haar research leidt ertoe dat ze door vrouwen als goeroe en voorbeeld wordt gezien. Dan richt ze haar pijlen op een vrouwenverslinder. RTL8, 20.30-22.15u.

* Bowfinger (Frank Oz, 1999, VS). Aanstekelijke komedie over het (plezier in) film maken, Hollywood en het verlangen naar erkenning komt ook de liefhebbers van dubbele bodems en cinefiele verwijzingen tegemoet. Half mislukte B-filmregisseur Steve Martin laat veel te dure actiester Eddie Murphy meespelen in een film, zonder dat hij het zelf weet. Veronica, 22.20-0.20u.

L.A.P.D.: To Protect and To Serve (Ed Anders, 2001, VS). Ondermaatse actiethriller over corruptie in het politiekorps van Los Angeles. Toch met Michael Madsen, Dennis Hopper, Charles Durning. RTL7, 22.30-0.20u.

Bedazzled (Harold Ramis, 2000, VS). Luchtige variant op het Faust-verhaal, remake van cultfilm uit 1967 met Peter Cook als de duivel en Dudley Moore als de sukkel. Nu is Brendan Fraser de sukkel en Elizabeth Hurley de duivel. In ruil voor zijn ziel mag Elliott zeven wensen doen. Hij gebruikt ze om het hart van een collega te winnen. Maar er gaat telkens wat mis. BBC1, 1.05-2.45u.