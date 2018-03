Operatie versleten knie heeft geen zin

rotterdam. Het opereren van de knie bij patiënten met alléén artrose voegt niks toe aan een behandeling met fysiotherapie en medicijnen. Dat toont een Canadese studie aan onder 86 patiënten met artrose die wel, en 86 patiënten die geen operatie hadden ondergaan. In Nederland wordt niet meer geopereerd wanneer artsen denken dat de pijn en stijfheid wordt veroorzaakt door alleen artrose. Het pleit lijkt nu definitief beslecht. Artrose is slijtage van het gewichtskraakbeen. Volgens de onderzoekers, die hun bevindingen publiceren in The New England Journal of Medicine, wordt in de VS nog steeds vaak geopereerd bij artrose. Bij de 152 patiënten was zo goed mogelijk uitgesloten dat ze behalve artrose ook een gescheurde meniscus hadden. Bij een gescheurde meniscus is zo`n kijkoperatie namelijk wél zinvol.