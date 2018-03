Op zoek naar de nieuwe Joseph

Waar was u dit keer op Black Monday?

Terwijl de top van de Amerikaanse financiële sector wat slaap probeerde in te halen na het lange hete weekend vol gespannen noodbesprekingen hoe de crisis op Wall Street te beteugelen, verzamelden hun Nederlandse collega’s zich gisterochtend in de Beurs van Berlage.

Historische handelsgrond, zeker. Maar toch niet de plek waar gisteren de angstige ontwikkelingen van de wereldeconomie nou het best op de voet gevolgd konden worden. Laat staan waar je er enige invloed op zou kunnen uitoefenen.

Zoals president Bush zeven jaar geleden onverstoorbaar bleef voorlezen op een basisschool in Florida, terwijl de vliegtuigen het World Trade Center binnenvlogen, zo hield de president van De Nederlansche Bank gisteren een speech bij de feestelijke opening van de Duisenberg School of Finance. Na een korte toespeling op de dag die was – „dit is niet de moeder van alle rustige maandagen” – stak Nout Wellink de loftrompet over de naamgever van de nieuwe opleiding.

Gastheer was Joseph Streppel, bestuursvoorzitter van het nieuwe instituut. Terwijl de financiële topman van Aegon zijn lezing hield, daalde zijn bedrijf op de beurs ruim een miljard in waarde. Na afloop zei hij dat Nederlandse banken en verzekeraars er „goed uitzien” om de kredietcrisis te doorstaan.

Doel van de nieuwe opleiding – in harmonie opgericht door het financiële bedrijfsleven, enkele topuniversiteiten en de overheid – is tweeledig. Ze beoogt „the future leaders in the world of finance” klaar te stomen. En ze moet van Nederland weer een toplocatie in de internationale financiële wereld zien te maken. Het moet helpen dat de school vernoemd is naar de bekendste internationale financiële leider die Nederland de laatste jaren heeft voortgebracht. Maar afgekort klinkt het instituut een stuk minder glansrijk: DSoF.

Wat moet er overigens worden van die toekomstige financiële leiders? De eerste 39 studenten zullen enthousiast van start zijn gegaan, en allicht ook wel het nodige talent hebben. Maar hebben zij na hun afstuderen nog wel wat te doen?

Het aantal banen in de financiële sector is het voorbije jaar met tienduizenden verschrompeld. Met de zich verergerende crisis is het niet waarschijnlijk dat de arbeidsmarkt in de haute finance zich in de oude glorie zal herstellen. Zeker niet als markt, overheid en toezichthouders – de driehoek achter de Duisenbergschool – schreeuwen om een overzichtelijke banksector die met veel minder risico’s opereert dan in het verleden.

Philip de Witt Wijnen