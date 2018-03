op nrcnext.nl

Palinmania

Wie is de werkende moeder?

Gouverneur Sarah Palin groeide in korte tijd uit tot fenomeen. Drie weken geleden was zij niemand, nu trekt ze dezelfde massa’s als Obama eerder dit jaar op de been bracht. Wie is deze werkende moeder die John McCain als running mate koos?

Lees alles over Palin via nrcnext.nl/internationaal

Hebben

Ook zo’n hekel aan het snoertje van de koptelefoon dat je telkens uit de knoop moet halen als je het uit je tas vist? Het Hebben-team vond twee nieuwe draadloze oren van Sennheiser. Binnenkort in Nederland te koop voor 399 euro.

Bekijk specificaties voor draadloze doppen op nrc.nl/hebben