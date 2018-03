Ook de familie vindt bod van CVC onredelijk laag

De ondernemingskamer is geen veilinghal. En dus, betoogde advocaat Jeroen Ouwehand van Schuitema, gaan wij hier niet de prijsonderhandelingen opnieuw zitten voeren om tot de hoogst denkbare prijs te komen. President Huub Willems keek instemmend.

De zitting gistermiddag op het gerechtshof in Amsterdam draaide om het overnamebod op supermarktconcern Schuitema. De Britse investeringsmaatschappij CVC Capital is al maanden bezig om de exploitant van ruim 450 C1000-winkels in te lijven, maar door verzet van een klein groepje particuliere aandeelhouders is dat nog niet gelukt. Met grootaandeelhouder Ahold en een bevriende stichting van C1000-ondernemers sloot CVC al in juni een akkoord. Daardoor kreeg de private-equityfirma al ruim 98 procent in handen, voor 20,11 euro per aandeel.

Een vrijwillig bod van 26 euro per aandeel op het resterende belang van 1,7 procent werd tijdens een aandeelhoudersvergadering in juni door particuliere aandeelhouders afgewezen. Hierop werd CVC, krachtens de nieuwe Europese overnamerichtlijn, gedwongen een openbaar bod uit te brengen. Dat volgde eind juli, tegen dezelfde prijs als CVC aan Ahold had betaald: 20,11 euro per aandeel. Vanzelfsprekend ging de groep resterende aandeelhouders, aangevoerd door beleggersvereniging VEB, hiermee evenmin akkoord, en stapte naar de ondernemingskamer om tot een „redelijke en billijke” prijs te komen. Enkele individuele aandeelhouders voegden zich bij de procedure, onder wie drie nazaten van de oprichtersfamilie Schuitema.

Optisch gezien, beweren de kleine beleggers, lijken beide biedingen hetzelfde. Maar achter de 20,11 euro die Ahold voor zijn stukken betaalt, schuilt veel meer waarde dan de 20,11 die zij aangeboden krijgen. De grootaandeelhouder kreeg nog een hoop concessies mee, waaronder 57 winkels en het recht om gedurende drie jaar belangrijke strategische beslissingen van Schuitema (zoals overnames) te kunnen blokkeren. Beide componenten heeft de VEB laten waarderen op 5,12 respectievelijk 1,43 euro per aandeel.

Daarnaast wordt volgens de VEB de kleine aandeelhouders een behoorlijke som ontzegd door de constructie die CVC sloot met de stichting CKK, van aangesloten franchisenemers. Voor een bijna symbolisch bedrag van nog geen ton krijgt de koper een optie op het 25-procentsbelang van CKK. Het vermogen van deze stichting bedraagt na deze transactie 177 miljoen euro en komt via een aparte vennootschap ten goede aan het nieuwe Schuitema. En dus niet meer aan de oude aandeelhouders. De VEB vindt dat dit bedrag ook in het bod zou moeten worden verwerkt, en wel voor 5,07 euro. Met name over deze kwestie had de ondernemingskamer de nodige vragen. Het kamp-Schuitema/CVC had zichtbaar enige moeite het duidelijk uit te leggen. Zonder een datum te noemen beloofde de ondernemingskamer zo snel mogelijk uitspraak te doen.

