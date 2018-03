Offensief Pakistan: `honderden doden`

Islamabad, 16 sept. Pakistaanse troepen hebben gisteren in een doorgaand offensief tegen Talibaan en andere militante groepen in het grensgebied met Afghanistan meer dan 20 extremisten gedood, aldus Pakistaanse functionarissen. Bij het zes weken oude offensief in het stammengebied Bajaur zijn volgens Pakistaanse berichten inmiddels honderden militanten gedood. De dodencijfers zijn niet van onafhankelijke zijde bevestigd. Het offensief komt te midden van spanningen met de VS, die vinden dat Pakistan te weinig doet tegen de militanten die vanuit het semi-autonome stammengebied in Afghanistan aanvallen lanceren.