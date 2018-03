Noord-Zuidlijn: werk ligt stil

De werkzaamheden aan de bouwput van de Noord-Zuidlijn bij de Vijzelgracht in Amsterdam liggen de komende vier weken stil. Dat geldt ook voor de bouwput bij het Rokin. De komende twee weken zullen voorbereidingen plaatsvinden voor reparatiewerkzaamheden. Ook komt er een onderzoek, waarbij buitenlandse experts worden ingeschakeld. Dat heeft wethouder Tjeerd Herrema (Volkshuisvesting, PvdA) gisteren laten weten. Vorige week verzakten vier panden aan de Vijzelgracht en twee in een zijstraat door een lek in een diepwand. In juni raakten ook al vier panden, even verderop aan de Vijzelgracht, zwaar beschadigd door verzakkingen. Wethouder Herrema zei gisteren dat bewoners van de panden er rekening mee moeten houden dat zij maandenlang elders onderdak moeten vinden. De gemeente wil daarbij helpen. Ook gaat Herrema om tafel met eigenaren die van hun verzakte pand af willen. (ANP)