Nieuwe rubriek: Schinkel

Het economiekatern besteedt vanaf vandaag extra aandacht aan denken en discussiëren over economie. Daartoe werkt NRC Handelsblad samen met MeJudice, een onafhankelijk onlinediscussieforum met als doel om het Nederlandse publieke debat onder economen te stimuleren.

Vandaag verschijnt op de derde pagina van het economiekatern voor het eerst de rubriek Schinkel, waarin economieredacteur Maarten Schinkel een onderwerp analyseert, met relevante grafieken. Op nrc.nl/schinkel kunnen lezers reageren, waarbij het de bedoeling is reacties ook te onderbouwen met rapporten, grafieken en andere verwijzingen. Vaste auteurs van MeJudice (www.mejudice.nl) zorgen voor een harde kern van reacties en staan borg voor een economisch debat op niveau. Volgende week dinsdag geeft Schinkel in de rubriek een bloemlezing uit de reacties. Een week later begint de cyclus opnieuw.

MeJudice is een initiatief van de Tilburgse economen Kees Koedijk en Harry van Dalen. Hoewel de site beoogt het publiek debat onder economen te stimuleren, richt die zich niet alleen op academische economen of beleidsmedewerkers. MeJudice streeft ernaar dat de bijdragen voor elke leek met interesse voor economische vraagstukken te begrijpen zijn, een streven dat de site deelt met NRC Handelsblad.

MeJudice is niet verbonden aan een politieke stroming. De inhoud van de site wordt geschreven door een kerngroep van economen die graag wetenschap en beleid combineren. Overigens staat het iedereen vrij om bijdragen in te sturen zolang deze maar gebaseerd zijn op helder economisch denken of onderzoek.