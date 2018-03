Nederlander leidt netwerkinstituut

Boedapest, 16 sept. De Nederlander Martin Schuurmans is maandag in Boedapest gekozen tot bestuursvoorzitter van het nieuwe Europees instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Hij moet van het topinstituut een Europees netwerk vormen van de beste universiteiten en bedrijven, opdat Europa slimme wetenschappers aantrekt. Het project is een paradepaardje van voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie, die het instituut in Boedapest maandag opende. Prof. dr Schuurmans (61), voorheen vicepresident van Philips Research, stond aan de basis van High Tech Campus Eindhoven en was hoogleraar innovatiemanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het EIT heeft een budget van 309 miljoen euro voor de periode tot 2013.