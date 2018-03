Nederland blokt relatie EU-Servië

Nederland komt steeds nadrukkelijker alleen te staan in het verzet tegen de handelsvoordelen voor Servië die horen bij het akkoord dat dit land heeft met de Europese Unie.

Dat bleek gisteren tijdens een bijeenkomst van Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. De Servische vicepremier Bozidar Djelic, die ook in Brussel was, noemde het „diep onrechtvaardig” dat één land de integratie van Servië in de EU tegenhoudt.

Volgens EU-voorzitter Frankrijk wil een „overgrote meerderheid” van de EU-landen dat Servië wordt beloond voor de arrestatie van de Bosnische Serviër Radovan Karadzic, in juli van dit jaar. Nederland, gesteund door België, houdt vast aan de eerdere afspraak van de EU-landen dat Servië de voordelen van het EU-akkoord pas krijgt als Servië ‘volledig samenwerkt’ met het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.

Volgens de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, is daar nog geen sprake van, ook al was de hoofdaanklager van het tribunaal, Serge Brammertz, tijdens de bijeenkomst van ministers „positief” over de stappen die Servië doet om beter met het tribunaal samen te werken. Volgens Verhagen moet Servië getuigen van het tribunaal beter beschermen en hij noemde de twee belangrijkste, nog voortvluchtige verdachten: Ratko Mladic en Goran Hadzic.

Na de bijeenkomst bleek dat bij andere EU-landen de indruk bestaat dat Verhagen geen „beweging” kan maken, omdat de hele Tweede Kamer vindt dat Servië eerst volledig moet samenwerken met het tribunaal voordat er sprake kan zijn van handelsvoordelen. De steun van België wordt door de andere lidstaten vrijwel niet meer genoemd.

EU-buitenlandcoördinator Javier Solana gaat ervan uit dat de EU over een maand, als de ministers weer bijeenkomen, toeschietelijker kan zijn tegenover Servië. Verhagen zei dat de collega’s het onderwerp wat hem betreft elke maand op de agenda kunnen zetten. „Maar de uitkomst wordt pas anders als ik concludeer dat er volledige samenwerking is.”

Volgens vicepremier Djelic bewees die uitspraak dat het misschien niet één land is dat de handelsvoordelen tegenhoudt, maar „één man”: Verhagen.