Nederland blokkeert als enige EU-land handreiking Servië

Brussel. Nederland heeft gisteren geweigerd in te stemmen met het bieden van handelsvoordelen door de Europese Unie aan Servië. Tijdens een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel spraken alle lidstaten behalve Nederland zich uit voor deze handreiking aan Belgrado, bedoeld als beloning voor de overdracht van de van oorlogsmisdaden verdachte Radovan Karadzic aan het VN-Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. VN-aanklager Serge Brammertz presenteerde gisteren een positief rapport over de Servische samenwerking met het tribunaal, maar de Nederlandse minister Verhagen eist dat Servië ”volledig samenwerkt” met het Joegoslavië-tribunaal en ”het beste bewijs” daarvoor zou de arrestatie van de voormalige Bosnisch Servische generaal Ratko Mladic zijn. Verhagen vindt dat Servië steeds beter samenwerkt, maar dat ”er nog veel te doen is”. Zo moet Belgrado naast de jacht op Mladic ook werk maken van een goed beschermingsprogramma voor getuigen die hun opwachting zullen moeten maken bij het Joegoslavië-tribunaal. Belgrado doet inmiddels wel meer aan het openstellen van zijn archieven voor de onderzoekers uit Den Haag. Verhagen beriep zich gisteren op een eerdere EU-vergadering eind april waar hij met zijn collega`s had afgesproken dat verdere voordelen voor Servië pas in kunnen gaan als álle 27 EU-landen het eens zijn over de volledige samenwerking van Servische kant. ”En dat besluit was niet voor de lol”, zei Verhagen gisteren. De minister heeft in zijn oordeel over Servië de steun van de volledige Tweede Kamer.