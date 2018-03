Neanderthalers aten wellicht eikels

„Neanderthalers konden wel degelijk in warmere omgevingen overleven. Verder hebben we voor het eerst resten van mogelijk plantaardig voedsel gevonden.” Dat zijn de eerste belangrijkste conclusies die archeoloog Wil Roebroeks, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, trekt nadat hij twee weken geleden een grootschalige, vijf jaar durende opgraving bij het Duitse Neumark, heeft afgesloten.

„Dit was het opgravingsterrein.” Op zijn laptop laat hij een foto zien van een voormalige bruinkoolmijn ongeveer veertig kilometer ten westen van Leipzig. „Een kijkgaatje van vele vierkante kilometers. Het gebied wordt nu onder water gezet om er een enorm meer van te maken. De voormalige exploitant heeft Duitse archeologen en ons geld gegeven om een deel op te graven.”

Roebroeks wilde hier onder meer zijn theorie toetsen dat de Neanderthalers ook in warmere en dus bosrijkere omgevingen goed konden overleven en vanwege hun grote energiebehoefte vooral op groot wild joegen. Neumark (ten zuiden van Leipzig) is de perfecte vindplaats voor dit onderzoek. Al in de DDR-tijd was bekend dat aan de rand van de bruinkoolmijn sporen en resten van Neanderthalers te vinden waren. Maar de ontdekker, archeoloog Dietrich Mania, had indertijd geen geld om op te graven. Op basis van de zeven meter hoge afzettingen ter plekke gingen eerst hij en later zijn opvolgers ervan uit dat de Neanderthalers hier tussen 125.000 en 200.000 jaar geleden aan een diep meer geleefd zouden hebben.

Roebroeks komt tot andere conclusies. „De vindplaats stamt uit het warme Eemien interglaciaal en is tussen de 110.000 en 125.000 jaar oud. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben ook een duidelijke magnetische fluctuatie gevonden in die periode, het zogenaamde Blake Event. Pollenonderzoek door Corrie Bakels van ons instituut – ze is al met emeritaat, maar wilde graag hierbij betrokken blijven – heeft duidelijk gemaakt dat het meer nooit veel dieper dan enkele decimeters geweest kan zijn. Micromorfologisch onderzoek liet zien dat het metershoge profiel uit heel snel afgezette sedimenten bestaat. De waterplas bleef een depressie door nazakking van de bruinkool in de ondergrond. Regenbuien spoelden het vol sediment.”

Roebroeks laat een sterk vergrote opname van een slijpplaatje zien. „Hier zie je mooi een breuklijntje ontstaan door het nazakken van de sedimenten.” Het micromorfologisch onderzoek heeft hij kunnen betalen van de Spinozapremie die hij vorig jaar kreeg. „Herman Mücher, nu in de zeventig, zat vroeger bij het fysisch geografisch en bodemkundig laboratorium van de Universiteit van Amsterdam, een lab van wereldfaam. We hadden al intensief samengewerkt in de jaren tachtig in de Belvédèregroeve bij Maastricht, waar we de oudste sporen van Neanderthalers in Nederland hebben gevonden. Maar zijn discipline bestaat in Nederland nauwelijks meer. Daarom heb ik met Herman, die twee jaar geleden nog een prestigieuze onderscheiding in de VS heeft gekregen, een plan voor micromorfologisch onderzoek gemaakt. We hebben ook zijn oude microscopen laten schoonmaken.”

Door de snelle afzettingen zijn vondsten als dierenbotten – „van neushoorns, oerossen, tientallen grote paarden en herten” – en stenen werktuigen goed bewaard gebleven. „Het is de rijkste vindplaats in Europa uit deze periode. We hebben tienduizenden stenen artefacten en botten met snijsporen opgegraven – het kost ons zeker nog vijf jaar om dat allemaal uit te werken.”

Een volgende foto toont iets geblakerds. „We hebben zeven resten van verkoolde hazelnoten, pruimen en eikels gevonden. In een neolithische vindplaats zou men meteen zeggen dat het om voedselafval gaat. Van Neanderthalers weten we nauwelijks iets over eventuele plantaardige voeding. Maar dit zou een interessante aanwijzing kunnen zijn, die we verder gaan onderzoeken.”

De grote aantallen vondsten en de geologisch stevig onderbouwde datering geven Roebroeks hoe dan ook de zekerheid dat Neanderthalers ook in warmere tijden en streken wisten te overleven. „Op basis van geringe aantallen vondsten in onder andere Frankrijk hadden we al aanwijzingen hiervoor. Maar in de tientallen bekende paleontologische vindplaatsen uit het Eemien in Engeland waren nog nooit sporen van Neanderthalers gevonden. De Engelse prehistoricus Clive Gamble ging er daarom vanuit dat de Neanderthalers alleen in koude tijden en op steppeachtig terrein hadden weten te overleven. Ook hij is nu overtuigd dat ze in warmere tijden in Noordwest-Europa voorkwamen. In het kader van een groot onderzoeksproject naar de vroegste bewoning van Groot-Brittannië gaan de Engelsen nu opnieuw op zoek naar Neanderthalervindplaatsen uit het Eemien.”

Ook Roebroeks moet zijn theorie trouwens bijstellen. „Uit het pollenonderzoek blijkt dat rond de waterplas het terrein nog gewoon open is geweest. Er waren hier zoveel dieren actief, dat bomen geen kans kregen te groeien. Bekend jachtterrein dus voor de Neanderthalers. Het zwaar beboste terrein begon mogelijk pas een kilometer verder.”