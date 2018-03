Nazi-officier na 64 jaar voor de rechter

München. In de Duitse stad München is gisteren het proces begonnen tegen een 90 jaar oude nazi-officier, die wordt aangeklaagd voor de moord op veertien burgers in de Tweede Wereldoorlog. Josef Scheungraber ontkent dat hij in 1944 als 25-jarige luitenant de opdracht gaf drie mannen en een vrouw dood te schieten, om de moord op twee Duitse militairen te wreken. Daarna zou hij elf andere Italianen een schuur in hebben gestuurd, die hij vervolgens opblies. Een Italiaanse rechtbank heeft hem in 2006 al bij verstek tot levenslang veroordeeld.