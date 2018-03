NAVO: plan van EU voor Georgië ?onacceptabel'

NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer noemt het akkoord dat de Europese Unie vorige maandag sloot met Rusland over het conflict met Georgië „onacceptabel”. Volgens hem laat het EU-vredesplan te veel grondgebied in Russische handen. De Hoop Scheffer deed zijn uitspraken gisteren in een interview met de Financial Times.

In tegenstelling tot een eerdere versie gaat het huidige staakt-het- vuren niet uit van een terugkeer van de Russische troepen naar de situatie van voor het begin van het conflict. Dit plan was tot stand gebracht onder leiding van EU-voorzitter Frankrijk. Nadat de overeenkomst met de EU was gesloten, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vorige week dat er minstens 7.600 manschappen in de twee separatistische Georgische regio’s worden gestationeerd. Dat is het dubbele van voor het uitbreken van het conflict. De Hoop Scheffer noemt Lavrovs uitspraak „moeilijk te verteren”.

In Brussel besloten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken gisteren dat ze een eigen civiele waarnemersmissie van tweehonderd mensen naar Georgië sturen. De missie moet uiterlijk 1 oktober aan het werk in Georgië. Nederland heeft zich bereid verklaard om ‘proportioneel’ bij te dragen aan de missie en stuurt waarschijnlijk tussen de vijf en de tien mensen.

De missie is een voorwaarde voor Rusland om zijn troepen terug te trekken uit de zogenoemde ‘veiligheidszones’ in de buurt van de regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië, zoals EU-voorzitter Frankrijk vorige week heeft afgesproken met de Russische president Dmitri Medvedev.

Volgens EU-buitenlandcoördinator Javier Solana is de EU ook „klaar” en „bereid” om waarnemers naar Abchazië en Zuid-Ossetië zelf te sturen – waar Rusland fel tegen is. „Maar we moeten afwachten hoe de situatie op de grond zich ontwikkelt.”

Rusland vindt dat de EU dat eerst moet afstemmen met de autoriteiten van de twee regio’s zelf, die door Rusland wel, maar door de EU niet worden erkend als zelfstandige staten.

