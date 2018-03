NAVO: geen toezegging aan Georgië

De Georgische hoop op een versnelde toenadering tot de NAVO is gisteren verdampt. Secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer weigerde elke toezegging over een tijdspad voor toetreding.

Gisteren reisde een hoge NAVO-delegatie naar Tbilisi. Tijdens een gezamenlijke persconferentie met De Hoop Scheffer sprak de Georgische premier Goergenidze zijn hoop uit dat in december een belangrijke stap voorwaarts zal worden gemaakt bij het eventueel verlenen aan Georgië van het ‘Membership Action Plan’.

Zo’n actieplan laat een potentiële lidstaat binnen afzienbare tijd toe tot de NAVO. De Hoop Scheffer benadrukte Georgië te steunen, maar over het verlenen van het actieplan hield hij zich op de vlakte. Wel veroordeelde hij Ruslands militaire optreden tegen Georgië.

Binnen de NAVO heerst grote verdeeldheid over de toelating van voormalige Sovjetrepublieken tot het bondgenootschap. Sommige lidstaten willen Rusland niet tegen de haren instrijken en twijfelen of Georgië wel een betrouwbare partner is.

Een cruciale test voor Georgië is of het voldoet aan de democratische maatstaven die de NAVO verbindt aan een mogelijk lidmaatschap. Sinds het neerslaan van de protestbetoging van de Georgische oppositie vorig jaar en de omstreden presidents- en parlementsverkiezingen van dit jaar is het democratisch gehalte van het land gedaald.

Vanmiddag voeren de NAVO-ambassadeurs gesprekken met leden van de oppositie en de pers. Sommige oppositieleiders hebben het aftreden geëist van president Saakasjvili, omdat ze hem verantwoordelijk houden voor de oorlog. De Georgische regering wil de NAVO-delegatie vandaag met bewijzen ervan overtuigen dat niet Georgië de oorlog is begonnen, maar Rusland.

De Europese Unie zal Georgië de komende drie jaar helpen bij de wederopbouw met 500 miljoen euro. Dat hebben de Europese ministers van Buitenlandse Zaken gisteren besloten. Er zal ook een donorconferentie worden belegd.

De EU-landen hebben in totaal bijna 400 waarnemers beschikbaar gesteld voor de EU-missie die op 1 oktober in Georgië aan het werk zou moeten gaan. Er zijn er 200 nodig. Frankrijk, dat ook de speciale EU-vertegenwoordiger voor Georgië levert, heeft 60 mensen aangeboden, Duitsland en Italië allebei 40, Roemenië 38, Polen 30 en Groot-Brittannië 20.

EU-buitenlandcoördinator Javier Solana zoekt nog een kandidaat die de missie – twaalf maanden, 31 miljoen euro – gaat leiden.