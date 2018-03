Na 2007 minder orgaandonaties

Leiden, 16 sept. Na een opleving vorig jaar is het aantal orgaandonaties na overlijden in Nederland teruggevallen op het niveau van de jaren daarvoor. In de eerste acht maanden van 2008 stonden 122 donoren na hun dood een of meer organen af. Dat is 35 donoren minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting. In 2007 waren er totaal 257 mensen die na hun dood een of meer organen afstonden. Dat waren er 57 meer dan het jaar daarvoor. In de drie jaren daarvoor lag het aantal rond 220. De stichting denkt dat de afname in 2008 het gevolg is van minder geschikte donoren. Ook hebben mogelijk meer nabestaanden toestemming geweigerd. De bereidheid om bij leven een nier af te staan steeg wel.