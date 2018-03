Mountainbikezege voor Lance Armstrong

SNOWHILL. Lance Armstrong heeft een week nadat hij bekend heeft gemaakt terug te willen keren in het wielerpeloton, zijn eerste wedstrijd gewonnen. De Amerikaan was afgelopen weekeinde met zijn team Livestrong het sterkst in de 24 uur van Snowmass, een zware mountainbikewedstrijd voor teams in Colorado. Armstrong vertelde dat hij vermoedelijk in januari zijn comeback maakt op de weg in de Tour Down Under in Australië.