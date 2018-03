Model zakenbanken is aan revisie toe

Amerikaanse zakenbanken zijn niet langer de meesters van het universum. Hun autocratische bestuurders en zwakke raden van commissarissen, hun magere balanspositie en overenthousiaste handel voor eigen rekening hebben het bedrijfsmodel aan het wankelen gebracht. Ze moeten op zoek naar stabielere alternatieven.

Die zoektocht zou in Europa en Japan kunnen beginnen. Deze economische grootmachten zijn ook niet immuun gebleken voor de zakenbankbacil – getuige de door giftige schulden teweeggebrachte verliezen bij de Zwitserse UBS en het Japanse Nomura. En nog niet zo lang geleden deden ze hun uiterste best om het Wall Street-model te kopiëren. Maar tot nu toe is een enkele grote Europese of Japanse zakenbank geïmplodeerd, zoals hun Amerikaanse concurrenten.

Daar zijn drie redenen voor. In de eerste plaats maken de meeste toonaangevende Europese en Japanse zakenbanken deel uit van grotere concerns: Deutsche Bank, BNP Paribas, Barclays, Mizuho. Die hebben grote tegoeden als buffer op de balans staan en houden zich grotendeels bezig met doodgewone, ouderwetse kredietverleningsactiviteiten. Zakenbankieren is voor hen leuk als de tijden goed zijn, maar niet meteen levensbedreigend als dat even niet zo is.

In de tweede plaats – gedeeltelijk als gevolg van hun verantwoordelijkheid voor een groot aantal kleine rekeninghouders – zijn hun bestuurders meestal behoedzamer, soms zelfs op het saaie af. Dick Fuld, president-commissaris én uitvoerend directeur van Lehman Brothers, is slechts de laatste in een lange rij van autocratische Amerikaanse zakenbankbaronnen die in moeilijkheden zijn gekomen.

In de derde plaats vloeit de Amerikaanse manier van zakenbankieren rechtstreeks voort uit de Amerikaanse cultuur. Het proces van ‘creatieve vernietiging’ dat inherent is aan bloeiperiodes en daaropvolgende inzinkingen, is stevig verankerd in de Amerikaanse bedrijfspsychologie. Die neiging tot het nemen van risico’s heeft in de twintigste eeuw geholpen bij de opbouw van de grootste economie ter wereld. Maar nu de Verenigde Staten ’s werelds grootste schuldenaar zijn geworden, kan deze culturele verworvenheid zijn veranderd in een risicofactor.

Zakenbankieren is noodzakelijk en zal nooit verdwijnen. Enige handel voor eigen rekening is een essentieel smeermiddel voor de markten. Maar in de 21ste eeuw bestaat behoefte aan een ander bedrijfsmodel. Als minder creativiteit de prijs is voor minder verwoesting, is het waarschijnlijk de moeite waard om die te betalen. Europa en Japan hebben geen reden tot juichen, maar Wall Street kan wel wat meer nederigheid gebruiken.

Michael Prest

Vertaling Menno Grootveld

