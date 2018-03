Bionic Commando Rearmed (PlayStation 3, Xbox 360, pc)

Wie is opgegroeid met videogames, kan last krijgen van ‘8-bit-nostalgie’. De merkwaardige bliepjes van computers uit de jaren tachtig klinken zowaar als muziek en de geblokte pixelbeelden zorgen voor een warm, vertrouwd gevoel. Maar wie de games van vroeger weer eens speelt, komt bedrogen uit. Omdat ze vaak oneerlijk moeilijk zijn en stroperig traag besturen. Gelukkig worden van sommige oude games nu remakes gemaakt. Zoals de downloadgame Bionic Commando Rearmed, gebaseerd op een spel uit 1988, waarin held Rad Spencer een militaire basis infiltreerde en een vijand moest verslaan die opvallend veel op Hitler leek. Deze remake behoudt het bekende bliep- en pixelstijltje, maar speelt soepeler. De game zelf is bijzonder omdat de speler niet kan springen, maar moet vertrouwen op zijn bionische grijparm om van platform naar platform te slingeren.

Niels ’t Hooft