Medisch specialisten leren communiceren

Rotterdam. Medisch specialisten gaan zich massaal bijscholen in niet-medische vaardigheden. Volgende week opent een academie die zeker duizend specialisten leert beter te communiceren met patiënten en ziekenhuisdirectie. Ook zijn er cursussen marketing, vergadertechnieken en financiën. Sinds de invoering van marktwerking in de zorg in 2006 pogen ziekenhuizen zo hoog mogelijk op de ranglijsten te komen van zorgverzekeraars, toezichthouders en patiënten. Zwakke communicatie van specialisten blijkt vaak een hindernis. ”Ze zijn eenlingen en soms bot voor patiënten”, aldus directeur Pieter Wijnsma van de academie.