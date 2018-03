Lufthansa neemt belang in Belgisch luchtvaartbedrijf

Brussel. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa neemt voor 65 miljoen euro een belang van 45 procent in Brussels Airlines. Lufthansa heeft de optie om de rest van het Belgische bedrijf in 2011 over te nemen. Dat maakten beide partijen gisteren bekend. Eind augustus werd al bekend dat de twee luchtvaartbedrijven gesprekken voerden over samenwerking. De totale aankoopprijs van Brussels Airlines kan oplopen tot 250 miljoen euro, aldus Lufthansa, na Air France-KLM de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld, gemeten naar omzet. De Duitse onderneming, met 100.000 werknemers, had vorig jaar een omzet van 22,4 miljard euro. Brussels Airlines (3.000 werknemers) boekte een omzet van 921 miljoen euro. (NRC)