Lezen is: verdieping van het bewustzijn de beste boeken van de week How Fiction Works van James Wood (Cape, € 26,–) is een persoonlijk, maar nooit particulier essay, schrijft Bas Heijne. ‘Twintigjarigen, schrijft Wood, zijn „relatief maagdelijk”. Anders gezegd: „Ze hebben nog niet genoeg literatuur gelezen om ervan geleerd te hebben hoe ze die lezen moeten.” Dit mooie zinnetje zegt veel over de criticus Wood: lezen maakt je opmerkzamer in je eigen leven, waardoor je weer meer ontdekt in de boeken die je leest – die je nog weer beter naar de werkelijkheid laten kijken, enzovoort. Wood, op dit moment de meest gewaardeerde criticus van zijn land, ziet de geschiedenis van de (westerse) literatuur als een langzame verdieping van bewustzijn. [...] Het belangrijkste punt dat hij maakt, betreft het zwarte schaap van de geoefende literatuurliefhebber: het realisme. Wie zich door de negatieve associatie met realisme laat verleiden tot de postmoderne dooddoener dat de werkelijkheid niet bestaat, komt al gauw in de doodlopende straat van de permanente ontkenning terecht. Wood beweert terecht dat het realisme geen stroming binnen de literatuur is, maar dat alle literatuur uit het realisme voortkomt – iedere roman, in welke stijl of in welk genre ook, is een poging om iets over de ongrijpbare werkelijkheid te zeggen.’