Leve het oeverloze praten

Het is helemaal van deze tijd: zeggen dat je je niet langer moet laten bevoogden door politici. De onwetende burger van vroeger heeft immers plaatsgemaakt voor de burger met inzicht. En ‘interactieve processen’ maken politieke representatie overbodig. Inderdaad, helemaal van deze tijd, maar de redenering klopt niet. Want zélfs wanneer alle burgers alles zouden weten wat er rond een bepaald politiek probleem überhaupt te weten valt, dan garandeert dat nog niet dat ze tot een voor allen aanvaardbare oplossing komen.

Om te beginnen: kennis alléén is lang niet altijd voldoende om een probleem op te lossen. Als je bijvoorbeeld alles weet van hoe je een deuk reed in je auto en van de kosten van de reparatie, dan is die deuk daarmee nog niet weg. Dat geldt nog sterker in de politiek omdat je daar met belangen te maken hebt. Dan kan kennis het conflict juist verergeren.

Stel dat twee partijen exact op de hoogte zijn van alle details van de historische, economische, sociologische achtergronden van hun (belangen)conflict, dan zal dat de onderhandelingen eerder bemoeilijken dan vergemakkelijken. Zoals algemeen bekend, met onnozele en onwetende partners is het doorgaans goed zaken doen. Zo bezien bemoeilijkt de kennismaatschappij juist de oplossing van conflicten.

Nóg iets van deze tijd: het gehamer op ‘expertise’. Wil je een probleem adequaat aanpakken dan zijn kennis en expertise nodig. We weten wat onze problemen zijn, maar in plaats van naar verstandige experts te luisteren die allang weten hoe je die moet oplossen, hebben we die problemen toevertrouwd aan een zootje amateurs in de Tweede Kamer. De onbewezen gedachte daarachter is dat naar politieke problemen met dezelfde objectiviteit gekeken kan worden als, zeg, een tafel, een boom of een huis.

Maar politieke problemen hebben geen zelfstandig en objectief bestaan zoals tafels, bomen of huizen dat wel hebben. Zij leiden een vaag en mistig leven in hoe wij de samenleving ervaren en ondergaan en in wat ons daarbij dwarszit. En hoe het daarmee staat, komt alleen boven water door er eindeloos over te praten. En dat is precies waar het parlement voor bedoeld is. Vergeet niet dat het woord ‘parlement’ is afgeleid van het Franse werkwoord parler: praten. In dat eindeloze en ogenschijnlijk oeverloze praten – dat velen zo stoort in de parlementaire democratie – tekenen zich langzamerhand de contouren van een politiek probleem af.

Het parlementaire gehakketak met al zijn eigenaardigheden, zijn rituelen en op het eerste gezicht willekeurige gewoonten staat er garant voor dat in het debat ad utremque partem een politiek probleem op een zo rijk en volledig mogelijke manier gedefinieerd wordt. En dat daarbij zo min mogelijk uit het zicht blijft. Het politieke probleem is niet een gegeven, maar een artefact dat met evenveel zorg aan aandacht vervaardigd moet worden als ware het een kunstwerk.

Dat lukt nooit in de chaos van het publieke debat – en daar ligt dan ook de onmisbare meerwaarde van het parlementaire boven het publieke debat. Politieke representatie is niet alleen nodig om de volkswil te articuleren, maar ook om onze politieke problemen zichtbaar te maken. En wie de politieke representatie wil afschaffen, wil dus in feite de natie politiek willoos én blind maken.

Niet alleen studeerkamergeleerden, ook politici geloven heilig in adviesraden, wetenschappelijke onderzoeksbureaus en peperdure consultants. Maar voor politieke problemen moet je niet zijn bij de beoefenaars van de economie, sociologie en wat dies meer zij. Legt de gekozen politicus wel zijn oor bij hen te luister, dan bewandelt hij een weg die afwijkt van de enig toegelaten weg, dat wil zeggen het door de politieke representatie traject tussen kiezer en gekozene.

En dan zijn er twee mogelijkheden. Of de adviezen van die (pseudo-)wetenschappelijke commissies stemmen overeen met de resultaten van de politieke representatie – en dan zijn die adviezen overbodig – of ze verschillen daarvan – en dan zondigt degene die ernaar luistert tegen de democratie. In die zin zijn al die adviesraden zelfs onconstitutioneel, omdat zij ons uitnodigen af te wijken van de constitutioneel voorgeschreven band tussen kiezer en gekozene. In principe zouden ze dus allemaal moeten worden afgeschaft.

Maar ook politieke representatie gaat niet vanzelf. In de eerste plaats moet je ervoor zorgen dat alles wat bij de burger leeft volstrekt aux sérieux genomen wordt en in de volksvertegenwoordiging tot uitdrukking kan komen. Zo hoort dat in een systeem met evenredige vertegenwoordiging. Heel goed daarom dat er een PVV van Geert Wilders is. Want of we het nu leuk vinden of niet, hij verwoordt iets wat onder het electoraat leeft. Om dezelfde reden zou het ook goed zijn als er een moslim- of allochtonenpartij zou zijn. Het is helemaal niet erg als het politiek debat daardoor scherper en feller wordt. Integendeel. Zoals Machiavelli al beklemtoonde, in het politieke conflict ligt het behoud van de vrijheid; de vrijheid sterft daarentegen in het onderdrukte conflict.

Het Kamerlidmaatschap is een van de moeilijkste functies die er zijn. Je moet weten hoe de macht werkt en de kiezer net zo goed leren kennen als man en vrouw elkaar in een huwelijk kennen. Dat krijgt niemand in vier jaar in zijn vingers. Daarom is het idee om bij iedere verkiezing Kamerfracties voor de helft te vernieuwen krankzinnig. Een Kamerlid is als een fles goede wijn: die moet je rustig op dronk laten komen.

Vandaag opent de koningin het nieuwe vergaderjaar van de Tweede Kamer. Als representant van de regering legt zij aan de representanten van het volk de plannen van de regering voor. Het is duidelijk wie in dit oude ritueel de werkelijk gezaghebbende is: het parlement. Dat moet wel, meer dan de laatste jaren het geval was, dat gezag weer verdienen.

Frank Ankersmit is hoogleraar intellectuele geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.