Leiders Z-Amerika steunen Morales

Santiago, 16 sept. De presidenten van negen Zuid-Amerikaanse landen hebben gisteren de oppositie in Bolivia opgeroepen een einde te maken aan het geweld en hun protesten tegen president Morales. De twaalf leden tellende Unie van Zuid-Amerikaanse landen hield in de Chileense hoofdstad Santiago een spoedvergadering om een oplossing te vinden voor de politieke crisis in Bolivia, waarbij volgens de regering afgelopen weken dertig doden vielen. De negen landen veroordeelden ook elke poging tot een coup en riepen op tot een onderzoek naar wat Morales noemt een bloedbad onder regeringsaanhangers in een van de provincies.