Laat alles maar gebeuren

Rob van Essens Visser (N. Amsterdam, € 15,50) is een fijnzinnige roman met onverwachte wendingen, schrijft Janet Luis.

‘Visser wint, na het gezapige openingshoofdstuk, al snel aan vaart en ontwikkelt zich tot een druistig geheel, vol verrassende overwegingen en vreemde, beklemmende gebeurtenissen. Steeds weet Van Essen uiteenlopende voorvallen soepel te verwerken in het verhaal over Jacob Visser, die aan onrust en verwarring ten prooi is en zich onaangepast gedraagt.

Zijn tragiek ligt in het overlijden van zijn negenjarige dochter. Van Essen treedt hier in het voetspoor van Anna Enquist en P.F. Thomése die schreven over het smartelijke verlies van een dochter, met dit verschil dat hij, voorzover bekend, niet uit eigen ervaringen putte, maar het leed zelf verzon. De onverwerkte rouw wordt hier steeds mooi omcirkeld en niet één keer benoemd. Het meisje zelf doet er niet meer toe. Het gaat om de leegte die ze achterliet en die nooit helemaal is opgevuld. En om het schuldgevoel dat Visser nog leeft en zij niet.

Visser is een bijzonder fijngevoelige roman over een man die niets meer kan overkomen, omdat hij al onherstelbaar beschadigd is.’