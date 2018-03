Kip om de hindoegoden te bedanken Java. Een dorpsbewoner van het Indonesische Oost-Java probeert met een net een kip te vangen in de vulkanische krater van Mount Bromo. De kip is daar door aanhangers van het hindoegeloof ingegooid ter ere van het Kasada festival, dat jaarlijks wordt gehouden bij de vulkaan. Duizenden gelovigen klimmen rond middernacht in een lange optocht naar de rand van de krater om offers – groenten, fruit, kip en soms stieren of buffels – te brengen aan de hindoegoden. Zij bedanken de goden voor de bescherming en de voorspoed, en fluisteren hun nieuwe wensen in de hoop dat de goden hun gebeden zullen verhoren. De belangrijkste deelnemers aan het festival zijn de boeren, die hopen op vruchtbare grond om hun gewassen te verbouwen. Foto Reuters/Sigit Pamungkas A villager uses a net to catch a chicken thrown by Hindu worshippers during the Kasada festival at Mount Bromo in Indonesia's East Java province September 15, 2008. Villagers and worshippers throw offerings into the volcanic crater of Mount Bromo during the Kasada festival to give thanks to the Hindu gods for ensuring their safety and prosperity. REUTERS/Sigit Pamungkas (INDONESIA)

