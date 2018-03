Kinderen op internet doelwit van reclame

AMSTERDAM. Kinderen krijgen op internet steeds vaker te maken met verpakte, niet duidelijk herkenbare reclame. Advertenties gericht op kinderen zijn verpakt in chatprogramma`s, virtuele werelden, games, profielsites en communities op internet. Dat blijkt uit het rapport Nieuwe Vormen van Reclame Anno 2009 dat de stichting Reklame Rakkers gisteren presenteerde. Het kenniscentrum voor kind, media en reclame pleit voor een aanscherping van de media-educatie aan kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud om ze bewuster te laten omgaan met commerciële boodschappen. Kinderen en jongeren geven via allerlei sites veel informatie over zichzelf prijs. ”Het wordt op deze manier steeds gemakkelijker voor reclamemakers om reclameboodschappen af te stemmen op het individuele kind”, aldus de stichting. Een nieuwe ontwikkeling is dat bedrijven in meerdere games tegelijk aanwezig zijn vanuit één centraal systeem.