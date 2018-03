Kanwar maakt wél goede kunst met politieke missie

Tentoonstellingen Amar Kanwar: The Lighting Testimonies. T/m 16 nov in Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, Magistratenlaan 100, Den Bosch. Di en do 13-21u, wo en vrij t/m zo 13-17u. Inl: www.sm-s.ml. The torn first pages deel I. T/m 30 sept in het Stedelijk Museum Amsterdam.

„Kan je wat verdwenen is weer tot leven brengen?” Deze vraag, gesteld in de video-installatie The Lighting Testimonies (2007) van Amar Kanwar (New Delhi, 1964), is ook de leidraad van zijn werk dat gaat over geweld en onderdrukking. Kanwar maakt films en verzamelt filmdocumenten over de levens van individuele mensen, en voegt ze samen tot grotere gehelen. Zo bestaat Lighting Testimonies uit acht films die tegelijkertijd en gesynchroniseerd zijn te zien, op vier wanden van de zaal. De installatie is een monument voor vrouwen die in de naam van religie verkracht en vermoord zijn in de oorlog tussen India en Pakistan.

In 2002 trok Kanwar op Documenta 11 de aandacht met het videowerk A season outside over grensperikelen tussen India en Pakistan, en in 2007 op Documenta 12 met The Lighting Testimonies, dat nu in het Stedelijk Museum van Den Bosch is te zien. Het Stedelijk in Amsterdam toont het eerste deel van een nieuw werk, The torn first pages. Kanwar is opgeleid en artistiek gevormd in India, en het is opmerkelijk hoezeer zijn werk aansluit bij de hedendaagse Westerse kunst.

Compassie is het sleutelwoord voor het werk van Kanwar. Eén van zijn grote kwaliteiten is dat hij politiek beladen gebeurtenissen en menselijk lijden verbeeldt zonder sentimentaliteit of pathos. Als er al pathos is, dan is die gestileerd, zoals in de beelden van een theaterstuk over de politieke verkrachtingen. Kanwar zoomt in op details en de camerabewegingen zijn zo langzaam dat de beelden bijna tot stilstand komen. Een zandpad naar het dorp, het houten krukje waar de verdwenen vrouw altijd op zat, de rode wollen stof die de moeder weeft ter nagedachtenis van haar dochter. Lange verhalen worden verteld, er is alle tijd. Het geluid, van een blaffende hond, een regenbui, een lied, speelt een belangrijke rol, het smeedt de beelden aaneen.

The torn first pages gaat over Birma en is geïnspireerd door boekhandelaar Ko Than Htay, die werd opgepakt omdat hij uit alle boeken die hij verkocht de eerste bladzij scheurde. Op de eerste bladzij van ieder boek, tijdschrift en krant staat een leus van het militaire regime, en beschuldigingen aan het adres van de democratische beweging. Ko Than Htay werd veroordeeld tot drie jaar gevangenschap en marteling in de beruchte gevangenis van Mandalay.

Kanwar projecteert de vijf films van The torn first pages op dunne vellen papier die met knijpers zijn opgehangen in een metalen frame en zachtjes bewegen. Op één ervan is een krantenfoto te zien van het veertienjarige meisje Win Ma Oo, genomen vlak nadat ze was neergeschoten door Birmese soldaten tijdens studentenprotesten in 1988. Ze wordt weggedragen door twee medicijnenstudenten in witte jassen. De camera zoomt in op de foto, op het meisje, en op het ontzette gezicht van de studenten, steeds dichterbij, totdat het beeld vervaagt en alleen nog het raster van de foto zichtbaar is.

Alle vijf films van The torn first pages gaan over gezichten. Van een Birmese taxichauffeur die naar Denemarken is gevlucht, van de student Thet Win Aung die sinds 1988 een gevangenschap van 59 jaar uitzat en in 2006 in de gevangenis is vermoord, en ook van generaal Than Shwe, dictator van Birma, die zelden wordt gefotografeerd of gefilmd.

Kanwar is een man met een missie. Hij geeft een gezicht aan dingen die aan het zicht zijn onttrokken omdat ze niet getoond mogen worden of omdat we ze, kort nadat we de nieuwsbeelden of de krantenfoto hebben gezien, zijn vergeten. Kunst met een sociale of politieke missie is doorgaans niet de beste kunst. Vaak overvleugelt de boodschap het werk, waardoor dit in beeldende zin overtuigingskracht mist. Kanwar lukt het wél om beeld en verhaal samen te brengen. Hij bereikt dit door vertraging en door de gelijktijdigheid van de beelden, waardoor een complex, gelaagd geheel ontstaat. Dit maakt het niet gemakkelijk voor de beschouwer om erin door te dringen en verbanden te herkennen, het vraagt tijd en een overgave aan de beeldenstroom. De weerstand die Kanwar in zijn installaties inbouwt werkt goed. Zo komen de mensen nabij, er wordt voor ons iets werkelijk van de verschrikkelijke dingen die ze hebben ondergaan.