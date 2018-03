Kadima-partij kiest een nieuwe Israëlische premier

De tuin van het buurthuis in het Israëlische dorpje Beit Shikma is volgelopen. Het plaatsje dichtbij de Gazastrook, vooral bevolkt met Russische migrantenfamilies, is uitgelopen om zijn held te zien. De gast, minister Shaul Mofaz, is anderhalf uur te laat, de gasten doden de tijd met het uitwisselen van Mofaz-anekdotes. Hoe hij gewond raakte als parachutist, hoe hij als legerleider de Palestijnen tijdens de tweede intifadah aanpakte. ‘De generaal’ – noemen ze hem nog steeds.

Op de inwoners van Beit Shikma rekent Shaul Mofaz morgen. Dan zal hij, naar eigen zeggen, met 43,7 procent van de stemmen het leiderschap van regeringspartij Kadima en daarmee het premierschap opeisen. Beit Shikma heeft veel last gehad van raketbeschietingen vanuit de Gazastrook, en de inwoners zeggen dat ze een sterke man willen. Als Mofaz binnenloopt, scanderen de mensen zijn naam. Mofaz grijnst en laat zich filmen met zingende en dansende aanhangers. Hij pakt een microfoon en wijst naar het westen, waar de Gazastrook ligt. „Jullie hebben geleden onder de intifadah en onder de raketten uit Gaza. Het wordt tijd dat jullie je veilig gaan voelen.”

In de media is Mofaz al bijna afgeschreven. Niet hij, maar minister Tzipi Livni van Buitenlandse Zaken maakt de meeste kans om morgen de door corruptieschandalen geplaagde Ehud Olmert op te volgen als Kadima-leider. De andere twee kandidaten, de ministers Meir Sheetrit en Avi Dichter, zijn volgens peilingen kansloos. „Maar niets is zo veranderlijk als de Israëlische politiek”, zegt historicus en oud-kolonel Mordechai Bar-On. „Onderschat de uitstraling van Shaul Mofaz niet onder grote delen van het electoraat.” In Israël hebben politici met een militair verleden vaak de voorkeur.

Livni moet het hebben van de hoger opgeleide kiezers in de steden; Mofaz van kleine dorpen, werklozen en lager opgeleiden. De strijd tussen Livni en Mofaz gaat, zegt Bar-On, om veel meer dan het leiderschap van de grootste regeringspartij. De keuze van de 70.000 Kadima-leden zal de toekomst van de Israëlische politiek voor de komende jaren bepalen. Bar-On: „En daarbij gaat het om grote thema’s: gaan we Iran aanvallen? Praten we verder met Syrië? Zijn we bereid Oost-Jeruzalem op te geven in ruil voor vrede?”

De nieuwe Kadima-leider moet een nieuwe coalitie smeden. Livni neigt naar een regering van nationale eenheid, maar analisten houden er rekening mee dat ze een centrum-linkse coalitie kan proberen. Mofaz zou een rechtse coalitie willen proberen. Mocht dat niet lukken, dan zullen er begin 2009 vervroegde verkiezingen zijn.

In dat licht is het vreemd hoe stilletjes de campagne aan Israël voorbij is gegaan. Van een programma, laat staan debat, is tijdens deze voorverkiezing geen sprake. Mofaz en Livni buiten op campagnebijeenkomsten vooral hun imago uit. Shaul Mofaz profileert zich als de enige echte erfgenaam van Ariel Sharon, de oud-premier die in 2005 gefrustreerd uit het rechtse Likud stapte en Kadima oprichtte. De kleding, de retoriek, de intonatie: alles lijkt van Sharon afgekeken. Hij noemde een aanval op Iran „onvermijdelijk”, als dat land zou doorgaan met het ontwikkelen van een atoomprogramma. Praten met Syrië kan volgens Mofaz alleen als zeker is dat de bezette Golan-hoogvlakte niet opgegeven wordt. Duidelijke taal, die er bij de aanhang van Mofaz altijd ingaat.

Livni presenteert zich als de kandidaat die in grote lijnen de politiek van Olmert wil voortzetten. Ze is voor verder vredesoverleg met Syrië en de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Maar ze waakt ervoor de erfgenaam van de impopulaire Olmert te spelen – een man met wie ze persoonlijk ook overhoop ligt. Ze herhaalt steeds dat ze de kandidaat is met „schone handen”. Welke Israëlische politicus is nooit van corruptie beschuldigd? Livni.

Het belangrijkste onderwerp in de campagne was de vraag: wie kan Kadima groter houden dan de oppositiepartij Likud van Benjamin Netanyahu? Likud werd bij de vorige verkiezingen bijna weggevaagd, maar de partij is aan een come-back bezig. Livni zegt dat ze populairder onder het electoraat is dan Mofaz. Maar de laatste benadrukt dat juist hij stemmen kan wegtrekken bij Netanyahu.

De grootste kwaliteit van Tzipi Livni is haar onzichtbaarheid, zegt Tzvi Avisar, een jonge partijstrateeg van Kadima met een voorkeur voor Meir Sheetrit. „Wat ze ook doet, Livni laat nergens vingerafdrukken achter. Dat komt haar in deze tijd, waarin beschuldigingen van corruptie over en weer vliegen, goed uit. Maar ik vraag me af of dat voldoende zal zijn om grote groepen kiezers aan zich te binden.”

Het probleem met zowel Mofaz als Livni, zegt Avisar, is dat ze tijdens de campagne geen van beiden een visie hebben ontvouwd. „Mofaz doet alsof hij een nieuwe Sharon is: een man die de ruwe taal van het Midden-Oosten spreekt. Maar Sharon was ook een visionair, die dankzij een legendarische status grote beslissingen kon nemen. Zoiets kan Mofaz niet kopiëren. Hij heeft geen programma, geen plan.”

Probleem met de centrumpartij Kadima – deze „rare, hybride partij” (woorden van politiek commentator Calev Ben David van de Jerusalem Post) – is dat zij geen historie of ideologie heeft. Sharon verzamelde indertijd links en rechts een bonte club politieke vrienden en gelegenheidsbondgenoten in zijn nieuwe partij, die het midden wilde houden tussen de Arbeidspartij en Likud.

Maar in januari 2006 raakte Sharon in coma, een partij zonder programma of organisatie achterlatend. Sharons erfgenamen ruziën sindsdien over de koers. Een natuurlijke achterban heeft Kadima nog steeds niet. Recentelijk zijn er veel Russische migranten lid geworden van de partij, geworven door het Mofaz-kamp. Olmert werd in 2006 premier nadat Kadima de verkiezingen had gewonnen. Olmert is alleen nooit geliefd geweest in zijn eigen partij.

„Het enige dat duidelijk is geworden aan Kadima, is het economisch beleid”, zegt historicus Mordechai Bar-On. „Er is door de partij beleid gevoerd om de vrijemarkteconomie van de vorige Likud-regering te verzachten. Maar dat is het enige concrete resultaat. Het lijkt me dan ook sterk dat Livni of Mofaz in staat zullen zijn bij de volgende verkiezingen Kadima groter te houden dan Likud. Het opzetten van een brede centrumpartij die zich tegen de oude politiek afzette, kunnen we als mislukt beschouwen.”