Jury keert terug in de finale van het songfestival

MOSKOU. De jury keert terug in de finale van het Eurovisiesongfestival. Vanaf volgend jaar wordt het winnende land gekozen door zowel de stemmen van een jury als de stemmen van de kijkers. Dat heeft de organisatie van het songfestival vandaag bekendgemaakt. De terugkeer van de jury geldt alleen voor de finale en niet voor de halve finales. Bij de halve finales blijven televisiekijkers via `televoting` uitmaken wie er naar de finale gaat. De zogeheten Reference Group van het Eurovisiesongfestival kwam tot zijn besluit na lange discussies. Met de instelling van een jury wil de organisatie voorkomen dat de uitslag te veel wordt beïnvloed door kijkers in buur- en bevriende landen die elkaar stemmen geven. De halve finales zijn volgend jaar in Rusland op 12 en 14 mei. De finale van het songfestival in Moskou is op 16 mei.