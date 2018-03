Zeker 23 mensen zijn gisteren omgekomen toen er paniek uitbrak in de plaats Pasuruan op Oost-Java, Indonesië. Zo’n 10.000 mensen stonden te wachten totdat een rijke familie geld ging uitdelen, een traditie tijdens de ramadan. Het ging om circa 4 dollar per persoon. Sommigen stortten in door gebrek aan zuurstof, anderen werden vertrapt. (AP)