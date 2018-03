Ja, echt: één miljoen subsidie

. In hun witte bestelbus lijken ze op een doorsnee popbandje. Routineus zetten ze de knipperlichten aan. Over het natte asfalt sjouwen ze hun instrumenten de studio’s van het Amsterdamse Desmet binnen. Vanavond presenteren ze hier hun nieuwe cd, Hoofdkaas.

Binnen wrijft moeder Annie met een nat doekje over een tafel. Hier verkoopt ze vanavond de merchandise van de band. Doet ze al jaren. Even verderop zit vader Jan. Hij speelt trompet in de band van zijn twee zonen.

Is dit de band van één miljoen?

Twee weken geleden hoorden de leden van De Kift het goede nieuws. Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten had hun subsidieaanvraag gehonoreerd – en meer. De band, die 219.000 euro had aangevraagd, kreeg maar liefst ruim 230.000 euro per jaar. Voor de periode 2009-2012 komt dat neer op bijna een miljoen euro.

Dat is een enorm bedrag voor één band. Ter vergelijking: het prestigieuze Amsterdam Dance Event moet het doen met ruim 50.000 euro. Van alle popgroepen en -festivals krijgt De Kift verreweg de meeste subsidie. Dus rijst de vraag hoe de band uit Koog aan de Zaan dat voor elkaar heeft gekregen. Wat maakt De Kift anders dan alle andere bandjes?

Het fonds zegt het antwoord te weten. Over de andere subsidievragers uit de popmuziek is het sceptisch; hun aanvragen zouden getuigen van te weinig artistieke visie en geen goede (financiële) onderbouwing. Maar over De Kift steekt het de loftrompet. „De commissie is van mening dat De Kift zijn onderscheidende betekenis voor de popmuziek met het gepresenteerde artistieke beleid onderstreept. De commissie heeft veel waardering voor de bijzondere programmering. Bovendien vindt zij het lovenswaardig dat De Kift zich functioneel flexibel toont en zijn bedrijfsvoering effectief heeft geprofessionaliseerd.”

Twintig jaar bestaat De Kift en in die tijd maakte de band acht albums. In zijn muziek onderscheidt de groep zich met een opmerkelijke mix van pop, Hollandse fanfare, Oost-Europese volksmuziek en Franse chansons. In hun teksten vallen ze op door vaak één thema te bezingen. Zo draaide Gaaphonger (1996) om de lotgevallen van de overwinteraars op Nova Zembla en was 7 (2006) geïnspireerd op Russische gedichten.

Onder die klanken en woorden schuilt melancholie. Dat gevoel wordt nog eens versterkt door het boertige accent van zanger Ferry Heijne, en het vele koperwerk in de liedjes. Daardoor klinkt De Kift op zijn best naar dorpen, schuren, molens en een moderne boerenbruiloft. Hun laatste cd, Hoofdkaas, gaat over eten en is verpakt in een kookboek. Drummer Wim ter Weele kocht er honderden op rommelmarkten en in kringloopwinkels. Vervolgens sneed een groep vrijwilligers de boeken in vieren; ze maakten in de kaft een inkeping voor de cd. Zo werd Hoofdkaas een kunstwerk in een kunstwerk.

Deze combinatie moet de subsidiegever zijn opgevallen. Immers, een band kan nog zulke goede muziek maken, zonder een artistieke visie, projecten die de grenzen van de diverse kunstdisciplines overschrijden en een goede boekhouding, komt hij niet in aanmerking voor subsidie. De Kift heeft dat goed begrepen. Zo acteerden de leden in diverse films en theatervoorstellingen en geven ze muzikale workshops aan scholieren.

Ook hebben ze hun boekhouding op orde. En dat is opvallend, want popmuzikanten staan niet bekend als de beste boekhouders. Bovendien richten ze zich meer op platenblazen en diskjockeys, dan op subsidieverstrekkers. Het goud gloort nu eenmaal in Hilversum – niet in Den Haag.

Bij De Kift denken ze daar anders over. In 2000 en 2004 vroegen ze al meerjarige subsidies aan – beide keren kregen ze ruim 60.000 euro per jaar. In 2006, ten tijde van de cultural governance code, een gedragscode voor het culturele veld, nam de band zijn financiën eens onder de loep. Naar aanleiding van de invoering van deze code zocht zanger en zakelijk leider Marco Heijne contact met stichting Kunst en Zaken, dat bemiddelt tussen bedrijfsleven en culturele veld. Veranderingen volgden. Het oude bestuur van De Kift, dat vooral uit vrienden bestond, werd vervangen door een professioneel bestuur. Een voormalig werknemer van Deloitte & Touche werd penningmeester.

Ook deed Heijne onderzoek naar de achterban van De Kift. Dat hij begin jaren negentig commerciële economie had gestudeerd, hielp daarbij. Al stelde de opzet van dat onderzoek hem wel voor problemen. „We konden moeilijk met een blocnootje in ons hand bij de ingang van Paradiso gaan staan.” Uiteindelijk stuurde hij een vragenlijst naar het hele adressenbestand van de band. Hoe ken je De Kift? Hoe ver ben je bereid te reizen voor een concert? „De meesten bleken ons via vrienden te kennen. Ze kenden ons ook al heel lang. Conclusie: de aanhang van de Kift vergrijsde. Nieuwe aanwas ontbrak.”

Het is een probleem dat ze nog niet hebben opgelost. Maar er zijn wel ideeën. Zo werken ze voor hun website en nieuwe videoclip samen met Festina Lente, een groep jonge vormgevers. Ook willen ze jongere muzikanten aantrekken. En geven ze workshops aan scholieren.

Blijft de vraag over wat ze gaan doen met al dat geld. Ze zullen twee cd’s maken en hopen volgend jaar op te treden in de nieuwe theatervoorstelling van Tryater. Ze blijven spelen, op dit moment zo’n vijftig keer per jaar, en zullen hun muzikanten voor die optredens beter betalen. En, uitzonderlijk, ze willen hen ook voor de repetities betalen. Ze hebben het voornemen het aantal workshops uit te breiden en iemand in te huren voor hun pr. Want die kan beter.

En dan is er nog een andere kostenpost: vader Jan. Hij speelt voor niets mee. „Maar”, zegt zijn zoon Marco, „hij is 75 en zal op een gegeven moment stoppen. Dan moet er een betaalde kracht in zijn plaats komen.”

En vader Jan? Die zit in Desmet achter zijn kop koffie en zijn krant. En lacht. Want wat zijn zonen ook zeggen, voorlopig blaast hij nog mee.