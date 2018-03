'Iran werkt niet mee aan onderzoek'

Pogingen van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) uit te vinden of Iran heimelijk werkt of heeft gewerkt aan een atoombom zijn vastgelopen. Teheran blokkeert de inspanningen om desbetreffende westerse beschuldigingen te checken.

Dat heeft het IAEA gisteren in Wenen gemeld in een nieuw rapport aan zijn eigen raad van bestuur en aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Het IAEA bevestigde waarvan Iran zelf ook geen geheim maakt, dat Teheran zijn uraniumverrijkingsprogramma niet heeft bevroren, zoals de Veiligheidsraad heeft geëist. Volgens het rapport heeft Teheran nu 3.800 centrifuges in zijn verrijkingsfabriek in Natanz, en heeft het in totaal 480 kilo uranium laag verrijkt. Maar een hoge VN-functionaris zei dat Iran nog zeker twee jaar nodig heeft voor het beschikt over voldoende laag-verrijkt uranium (1.700 kilo) om om te zetten in hoog-verrijkt uranium voor een kernwapen. Iran zegt dat het dat helemaal niet van plan is en dat zijn nucleaire programma vreedzaam is. Inspecties door het IAEA hebben geen bewijs opgeleverd dat in strijd is met wat Teheran zegt.

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië kondigden meteen aan zich in de komende weken te zullen inzetten voor nieuwe VN-sancties tegen Iran. De Veiligheidsraad heeft inmiddels tot driemaal toe – beperkte – sancties afgekondigd om Iran te dwingen het verrijken van uranium te bevriezen. Het is echter de vraag of Rusland, dat is verwikkeld in een conflict met het Westen over Georgië, daaraan zal willen meewerken. China liet vanochtend weten dat sancties niet helpen om de controverse met Iran op te lossen, maar dat „onderhandelingen en dialoog” tot een regeling zullen leiden. Zowel Rusland als China heeft vetorecht in de Veiligheidsraad.

Vijf vroegere Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken hebben er gisteren bij de Amerikaanse regering op aangedrongen met Iran te gaan praten. Tot dusverre heeft Washington zich tot minimaal contact met Iran beperkt. Het ging om de Democraten Madeleine Albright en Warren Christopher en de Republikeinen Colin Powell, James Baker en Henry Kissinger, die in Washington bijeen waren. „Je moet in contact treden met landen waarmee je problemen hebt”, aldus Albright. (AP, Reuters)

IAEA-rapport op http://www.isis-online.org/