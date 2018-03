Ouders in vier Britse steden kunnen binnenkort controleren of iemand die contact heeft met hun kinderen een zedendelinquent is. De politie geeft desgevraagd informatie over eerdere veroordelingen of verdenkingen. Het proefproject dat een jaar zal duren, werd opgezet na de moord op een achtjarig meisje door een veroordeelde zedendelict. (BBC)