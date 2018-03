Internet Weblog van de dag

Huiswerk. Ewoud Sanders helpt zijn brugpieper bij de eerst lessen Frans:„Er zijn allerlei redenen waarom het goed is je kinderen geregeld te helpen met hun huiswerk, zeker als ze net zijn begonnen op de middelbare school. Eén van die redenen is dat je enigszins op de hoogte blijft van wat ze daar zoal leren.Neem een van de eerste lessen Frans, in een vmbo-t-havo-brugklas. Het huiswerk bestaat uit het invullen van een lijstje dat begint met de kop ‘Je kent meer Franse woorden dan je denkt!’ Volgt een lijstje van 25 Nederlandse zinnetjes, waarbij je het laatste woord zelf moet invullen, op een stippellijntje. Op die stippellijn moet een woord komen dat wij ooit uit het Frans hebben geleend.

Voorbeeld: „Als je jarig bent krijg je een…” Dat wist mijn twaalfjarige brugpieper meteen, want hij is dol op cadeaus. Zelf twijfelde ik even over de spelling - kado of cadeau? - want sinds de recente spellingherzieningen ben ik over de schrijfwijze van sommige woorden onzeker geworden.

De meeste vragen waren te doen. „Uit eten doe je in een…” restaurant, hoewel wij ook weleens naar de snackbar of een pizzeria gaan. „Als je iets wilt drinken kun je naar een…” café vond ik discutabel, zeker als je bedenkt dat deze vraag wordt gesteld aan twaalfjarigen.

